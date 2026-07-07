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07 июля 2026 в 13:04

Песков назвал условие продолжения СВО

Песков: РФ продолжит СВО в отсутствие готовности Киева к мирному урегулированию

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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При отсутствии готовности Украины к мирному урегулированию Россия продолжит специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, достижение целей СВО возможно и мирным путем — при условии, что Киев проявит добрую волю и примет необходимые решения, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. В отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что поставки новых вооружений Украине со стороны стран НАТО не помешают продолжению специальной военной операции до достижения поставленных целей. Он отметил, что такая поддержка не повлияла бы на ход выполнения задач СВО.

Кроме того, Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат диалог в ближайшее время. Он отметил, что у глав государств есть понимание необходимости такого продолжения контактов.

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