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07 июля 2026 в 13:46

Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом

Военэксперт Матвийчук: освобождение Петро-Ивановки поможет создать буферную зону

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Освобождение Петро-Ивановки позволит российским войскам сформировать буферную зону в Харьковской области, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это поможет предотвратить атаки ВСУ на российскую территорию.

Харьковская область должна стать областью мира. Это буферная зона, которую создают российские войска по приказу нашего Верховного главнокомандующего. Она нужна для того, чтобы отодвинуть ВСУ от нашей границы и пресечь удары по территории России. Харьков — это русский город, переданный когда-то на заре советской власти незаконно формирующейся тогда Украине. И тут есть еще один момент. Президент РФ сказал, что все исторические земли должны рано или поздно вернуться домой. Почему бы и нет? Я думаю, что при равных точках наших успехов Харьков может вернуться на историческую родину по примеру Донецкой и Луганской народных республик, — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что силы группировки «Север» освободили село Петро-Ивановка, расположенное в Харьковской области. Штурмовые отряды 69-й мотострелковой дивизии вытеснили украинские войска из населенного пункта, находящегося в северо-западной части Купянского района.

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