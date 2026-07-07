Российские войска взяли под контроль село Петро-Ивановка, сообщило Министерство обороны России в мессенджере МАКС. Населенный пункт располагается в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области, — заявили в МО РФ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили автозаправочные станции и цистерны с топливом, которые использовались в интересах подразделений ВСУ, в населенных пунктах оккупированной части ДНР. В частности, поражение целей произошло в Краматорске.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что буферная зона в Сумской и Харьковской областях продолжала планомерно расширяться российскими войсками. Он отметил, что она была сформирована уже более чем на 50% протяженности границы Российской Федерации.