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07 июля 2026 в 12:24

ВС России добились важной победы в зоне СВО

ВС России освободили Петро-Ивановку в Харьковской области

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские войска взяли под контроль село Петро-Ивановка, сообщило Министерство обороны России в мессенджере МАКС. Населенный пункт располагается в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области, — заявили в МО РФ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили автозаправочные станции и цистерны с топливом, которые использовались в интересах подразделений ВСУ, в населенных пунктах оккупированной части ДНР. В частности, поражение целей произошло в Краматорске.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что буферная зона в Сумской и Харьковской областях продолжала планомерно расширяться российскими войсками. Он отметил, что она была сформирована уже более чем на 50% протяженности границы Российской Федерации.

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