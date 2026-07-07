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07 июля 2026 в 07:25

Эксперт раскрыл, как выполняется задача Путина по созданию буферной зоны

Марочко: ВС России продолжают расширять буферную зону на Сумщине и Харьковщине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Буферная зона в Сумской и Харьковской областях продолжает планомерно расширяться российскими войсками, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, она сформирована уже на более чем 50% протяженности границы Российской Федерации.

Если мы говорим о буферной зоне в Сумской и Харьковской областях, то, исходя из протяженности границы, могу с полной уверенностью говорить, что уже на более чем 50% границы Российской Федерации сформирована буферная зона, которая сейчас планомерно расширяется как в глубину обороны противника, так и по ширине фронта, — сказал эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что за неделю потери Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, превысили 10 тыс. человек. Он отметил, что увеличение потерь фиксировалось уже шестую неделю подряд. Наибольший ущерб, по его словам, противнику нанесли подразделения группировки «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, военный эксперт заявил, что военнослужащие ВСУ покинули Красный Лиман в северо-западном направлении, двигаясь в сторону Щурово. Он отметил, что российские военнослужащие регулярно уничтожали тех, кто не сдался в плен при попытке оставить свои позиции.

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