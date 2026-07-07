Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 июля?

Ракетный удар по Белгороду

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке ВСУ ночью, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Большая часть снарядов была сбита, но есть попадания по гражданской инфраструктуре.

«По предварительным данным, обошлось без жертв, но есть трое пострадавших в селе Беловское. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Также в округе в селе Пушкарное загорелась надворная постройка — сотрудники МЧС производят тушение пожара», — говорится в посте.

Также в Белгороде на объекте произошло возгорание, пожарные приступили к его ликвидации. Пострадала энергетическая инфраструктура, в некоторых районах и муниципалитетах наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением.

Позднее глава региона сообщил о повторных ракетных ударах, пострадавших нет. Однако в селе Беловском погиб мирный житель после первого удара.

«Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это огромная и невосполнимая утрата для всех нас», — написал губернатор.

В Белгороде произошел пожар на инфраструктурном объекте, добавил Шуваев. На месте работают пожарные. Все экстренные службы продолжают работать в штатном режиме.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Обломки дрона влетели в многоэтажку в Курске

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ночь на вторник над Курском были сбиты несколько беспилотников ВСУ. По его словам, повреждены частные дома, один дрон врезался в технический этаж многоэтажного здания.

Губернатор добавил, что беспилотный летательный аппарат врезался в технический этаж многоэтажки на проспекте Клыкова. Кроме того, повреждены несколько частных жилых домов. По предварительным данным, никто не пострадал.

На место происшествия прибыли замгубернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также задействованы сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром специалисты оценят ущерб. Минобороны России пока эти сведения не комментировало.

Запорожская область осталась частично обесточена

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области частично прекращено электроснабжение из-за повреждения ряда энергетических объектов в результате атак Вооруженных сил Украины. Сейчас эксперты оценивают повреждения.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений», — написал глава региона в МАКСе.

Рой беспилотников атаковал Москву

Ночью на подлете к российской столице были ликвидированы десятки БПЛА. О первых перехваченных дронах мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в 02:34.

Затем глава города распространил еще несколько постов, в которых информировал о перехвате других дронов.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил мэр.

О последствиях или пострадавших пока не сообщалось.

Читайте также:

Налет на Курск ночью 7 июля: попадание в многоэтажку, раненые, что известно

Наемники бегут из ВСУ, АЗС Украины в огне: новости СВО к вечеру 6 июля

Удары возмездия ВС РФ по Украине 6 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ