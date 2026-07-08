Наркотики, недвижимость в США, мнение об СВО: как живет Диана Арбенина

Солистке группы «Ночные снайперы» Диане Арбениной 8 июля исполняется 52 года. Как сложилась карьера артистки, что известно о ее зависимостях, чем певица занимается сейчас?

Чем известна Арбенина

Диана Арбенина родилась 8 июля 1974 года в Воложине Белорусской ССР. В 1992 году она поступила в Магаданский государственный педагогический институт. Через два года, в 1994-м, Диана переехала в Санкт-Петербург и перевелась в Санкт-Петербургский государственный университет.

Музыкальную карьеру Арбенина начала в 1991 году, написав свои первые песни. В 1993-м она встретила Светлану Сурганову, и вскоре они основали группу «Ночные снайперы». С 1994 по 1996 год коллектив выступал в петербургских клубах и участвовал в музыкальных конкурсах и фестивалях.

В 1998 году Арбенина и Сурганова выпустили свой первый акустический альбом «Капля дегтя В бочке меда». Песни быстро завоевали популярность на радио. Группа отправилась в тур по России, а также дала концерты в Швеции, Дании и Финляндии.

В 2002 году группа представила альбом «Цунами». В том же году Сурганова покинула группу. Арбенина рассказывала, что сама попросила ее уйти, поскольку поняла, что у них диаметрально противоположные музыкальные вкусы.

«Мне нужен был больше рок-н-ролл, ее тянуло в другую сторону», — пояснила певица.

С тех пор Арбенина является единственной солисткой «Ночных снайперов». Диана часто выступает с группой и проводит сольные акустические концерты. Кроме того, она написала несколько книг, среди которых сборники стихов и текстов своих песен.

Как сложилась личная жизнь Арбениной

В 1993 году Диана вышла замуж за музыканта, лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина. Позже они развелись, но певица оставила фамилию мужа. Сам Константин в интервью пояснял, что брак был фиктивным: Диане нужна была прописка в Санкт-Петербурге, и он помог ей с этим. При этом он отмечал, что, несмотря на формальный характер союза, они долгое время оставались духовно близки. Сама Диана в разговоре с Юлией Меньшовой называла этот брак настоящим.

В 2010 году в одной из клиник США Диана родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту. Долгое время личность отца детей оставалась тайной. Позднее Арбенина подтвердила, что отец — американский бизнесмен с русскими корнями, хирург. Она рассказала, что мужчина негативно отреагировал на новость о беременности. Позже, на премьере документального фильма, Диана сообщила, что отец детей умер.

Весной 2025 года певица сообщила, что переживает разрыв отношений. Она не назвала имя партнера, но уточнила, что инициатором расставания был он.

В 2024 году Арбенина призналась, что последние несколько лет страдала наркозависимостью. В это время она жила в США.

«Во-первых, я через это прошла. Я не святоша и имею право об этом говорить. Во-вторых, людей, которые этим занимаются, порицаю, но не могу осуждать. Они просто попали. Беда наркотиков в том, что ты не можешь соскочить», — отметила Арбенина.

Певица также рассказала, что у нее было пристрастие к алкоголю. По ее словам, однажды, будучи пьяной, она чуть не простилась с жизнью. Сейчас она отказалась от вредных привычек.

Что известно о политической позиции Арбениной

Диана Арбенина в 2014 году выразила несогласие с присоединением Крыма к России. В 2022 году она также не поддержала проведение спецоперации.

В 2014 году на концерте в Киеве певица извинилась за российских коллег. Тогда в 25 городах России отменили осенние концерты «Ночных снайперов». На сайте группы объяснили это «неверной трактовкой в прессе слов Арбениной».

Вновь отменять концерты «Снайперов» начали после того, как в апреле 2022 года Арбенина на концерте в Челябинске исполнила песню «Не молчи». Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить Арбенину по статье о дискредитации армии.

Впоследствии концерты «Снайперов» отменяли в Оренбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске и других городах. Решения местные власти принимали после обращений общественников.

На этом фоне появились сообщения о возможном отъезде Арбениной из России. Но певица опровергла их.

Издание «Страсти» сообщало, что Арбенина купила и продала два дома в США. Певица приобрела двухэтажный дом в районе Тайби-Айленд рядом с побережьем Атлантического океана в штате Джорджия в 2022 году, недвижимость ей обошлась в $850 тыс. В здании есть три спальни и два санузла. Дата покупки второго дома в Джорджии неизвестна.

По данным СМИ, в 2023 году Арбенина продала два дома юрлицу Moby 014 Realty LLC и компании Twin 029 Realty LLC. Владельцем этих обеих компаний оказался некий Александр Тарелкин. Стоимость сделки не указана.

Чем Арбенина занимается сейчас

Весной 2026 года Диана Арбенина представила свой новый альбом Rap For Mama. Она сама определяет его как рэп-запись, однако критики считают, что это скорее рок-эксперимент с элементами трэпа и афробита. Вдохновением для альбома стал плейлист «Рэп для мамы», собранный ее дочерью Мартой, чье изображение украшает обложку. В 2025 году Арбенина уже пробовала свои силы в этом жанре, выпустив сингл «Делай, что можешь» вместе с Pharaoh.

Помимо этого, она продолжает выступать с группой «Ночные снайперы» и дает сольные акустические концерты.

В июне 2026 года на фестивале «Заряд Фест» (в Большом Строгинском затоне в Москве) Арбенина устроила необычный номер: она выступала, перемещаясь между сапбордами зрителей. В какой-то момент артистка потеряла равновесие и упала в воду прямо во время песни. Видео моментально разлетелось по соцсетям — публика встретила выходку с восторгом.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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