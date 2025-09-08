Шоу «Ты супер!», зависимости, дома в США: как живет певица Диана Арбенина

Певица Диана Арбенина попала в состав звездного жюри нового сезона шоу «Ты супер!». Что известно о ее карьере, личной жизни и политической позиции?

Чем известна Арбенина

Диана Арбенина родилась 8 июля 1974 года в городе Воложине Минской области, позднее с родителями переехала на Крайний Север. С раннего возраста занималась музыкой, в 1990-е годы начала писать песни, среди первых ее композиций были треки «Вечер в Крыму», «Рубеж», «Тоска».

Арбенина в 1993 году переехала в Санкт-Петербург, тогда же вместе со Светланой Сургановой создала группу «Ночные снайперы». Артистка окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, параллельно развивала карьеру певицы, выпустив десятки композиций.

Наиболее известные песни Арбениной: «Неторопливая любовь», «Лети, моя душа», «Ты дарила мне розы», «Катастрофически», «Асфальт», «Актриса» и другие. Исполнительница выступает не только в составе «Ночных снайперов», но и дает сольные концерты.

Диана Арбенина из группы «Ночные снайперы» во время выступления на рок-фестивале, 2006 год Фото: Газета «Горожанин. Тверь»/ИТАР-ТАСС

Что известно о личной жизни Арбениной

В 1993 году Диана Арбенина вышла замуж за музыканта Константина Арбенина. Пара быстро развелась. По словам бывшего супруга певицы, их брак был фиктивным, и они поженились, чтобы она оформила прописку.

В 2010 году Арбенина родила в США двойняшек — сына Артема и дочь Марту. Артистка опровергала слухи, что дети появились на свет благодаря ЭКО.

«Это был живой папа. Этим ограничимся, потому что сейчас человека обидим», — сказала она.

Отцом детей, по словам Арбениной, является американский бизнесмен с русскими корнями, однако он не общается с наследниками.

Что известно о пагубных зависимостях Арбениной

Диана Арбенина в одном из последних интервью призналась, что в период жизни в Штатах несколько лет страдала из-за зависимости от запрещенных веществ.

«Во-первых, я через это прошла. Я не святоша и имею право об этом говорить. Во-вторых, людей, которые этим занимаются, порицаю, но не могу осуждать. Они просто попали. Беда запрещенных веществ в том, что ты не можешь соскочить», — рассказала она.

Певица отметила, что у нее было и пристрастие к алкоголю, но сейчас она отказалась от пагубных привычек.

Что Арбенина говорила об Украине и СВО

Диана Арбенина в 2014 году выступила в Киеве и со сцены извинилась за российских коллег, которые не поддержали украинцев. Позднее певица заявила, что ее слова не имели отношения к политике.

«Поскольку я знала, что многие рокеры отменяли концерты, я вышла и сказала: „Клево, что вы поверили, что я приеду“, — и попросила прощения за своих коллег, которые испугались и не приехали», — объяснила она.

Участники группы «Ночные снайперы» Денис Жданов, Диана Арбенина и Сергей Макаров во время концерта Фото: Эрик Романенко/ТАСС

После начала спецоперации исполнительница не делала публичных заявлений и попросила не распространять недостоверную информацию о ней и ее деятельности, на фоне которой выступления «Ночных снайперов» были отменены в ряде российских городов.

«Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой. И если каким-то любителям заголовков не ясно, что это значит, я расшифрую: все, что происходит сейчас с моей страной, — это огромная трагедия. Смерть — это всегда трагедия. Но я здесь живу и пою здесь», — написала она в мае 2023 года в авторском Telegram-канале.

По данным портала «Страсти», в 2023 году Арбенина продала два своих дома в США.

Чем сейчас занимается Арбенина

Диана Арбенина в 51 год продолжает творческую деятельность. У артистки до конца года распланированы гастроли по России. Также она выступает в качестве члена жюри в новом сезоне шоу «Ты супер!» на НТВ.

«Вы себе не представляете, как я радуюсь, когда вижу талантливых детей. Надеюсь, девятый сезон „Ты супер!“ подарит мне встречи с ними, а я сделаю все, чтобы они поверили в то, что дорога открыта для смелых и по-настоящему влюбленных в музыку», — отметила она.

