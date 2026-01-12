Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 06:53

Расчеты «Бук-М3» парировали сложнейший удар ВСУ

Минобороны РФ: ЗРК «Бук-М3» сбили снаряды HIMARS и западные авиабомбы ВСУ

ЗРК Бук-М3 ЗРК Бук-М3 Фото: МО РФ
На Южно-Донецком направлении расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» успешно отразили комбинированную атаку с воздуха Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Были уничтожены высокоскоростные снаряды РСЗО HIMARS и корректируемые авиабомбы западного производства.

По данным оборонного ведомства, дежурные силы ПВО группировки «Восток» своевременно обнаружили пуск. На радарах расчеты зафиксировали малоразмерные цели, двигавшиеся по сложной траектории в сторону российских позиций.

Мы можем спокойно работать по самолетам противника, по управляемым авиационным бомбам <…>. Комплекс настолько универсальный, что от него скрыться в небе практически невозможно, — рассказал о возможностях комплекса начальник расчета с позывным Краз.

После анализа цели были идентифицированы, а расчеты «Бук-М3» выполнили их последовательный захват и уничтожение. Военнослужащий объяснил, что у ЗРК очень большая дальность обзора, и он может сопровождать до шести целей одновременно.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ расстреляли 130 мирных жителей в городе Селидово Донецкой Народной Республики. Как заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник, количество жертв связано с интенсивностью боев и жестокостью действий украинских сил.

