Ракетный обстрел Белгорода 23 февраля: повреждения, жертвы, что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник, 23 февраля, предприняли попытку ракетной атаки на Белгород. Что известно о последствиях обстрела, что сказал губернатор Вячеслав Гладков?

Что Гладков сказал об атаке ВСУ на Белгород ночью 23 февраля

Около полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в городе Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявлена ракетная опасность.

Спустя примерно полчаса глава региона сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

«В результате есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в дома жителей. Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток», — говорится в посте губернатора.

Он добавил, что все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Какие еще подробности атаки ВСУ на Белгород известны

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Белгорода сообщает, что около полуночи на фоне объявленной ракетной опасности над городом начали греметь мощные взрывы. Канал со слов очевидцев написал, что Вооруженные силы Украины применили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.

«После атаки пропал свет в жилых домах в ряде районов города. Официальной информации о последствиях удара пока не было», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza также пишет, что в нескольких районах после обстрела пропало электричество, фиксируются перебои с водоснабжением и теплом.

В то же время Telegram-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА» сообщает, что в результате ракетной атаки и использования беспилотных летательных аппаратов по Белгороду зафиксированы повреждения не только инфраструктурных объектов, но и жилых зданий. По предварительным данным, были попадания в жилые дома.

«Есть пострадавшие и разрушения не только на объектах инфраструктуры. По предварительным данным, есть прилеты в жилые дома», — написали авторы.

Министерство обороны РФ эти сведения пока не комментировало.

