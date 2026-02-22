Атака ВСУ на Москву 22 февраля: сколько сбито БПЛА, разрушения, жертвы

ВСУ атаковали Москву днем 22 февраля. Сколько сбито БПЛА, есть ли попадания, разрушения и жертвы, что известно об атаке на Белгород?

Сколько БПЛА сбили на подлете к Москве 22 февраля

22 февраля начиная с 15 часов дня российские силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву. К 16:00 число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 11 единиц.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все БПЛА были сбиты за пределами столицы.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в MAX.

В 15:26 Росавиация сообщила, что московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно закрыты — на время работы ПВО введен план «Ковер», запрещены взлет и посадка воздушных судов.

О каких-либо разрушениях или жертвах не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В военном ведомстве указали, что атака ВСУ на территорию России не прекращалась со вчерашнего дня: ночью были сбиты 86 БПЛА, после чего в период с 8 до 14 часов — еще 73 беспилотника.

«52 БПЛА [перехвачены и уничтожены] над территорией Брянской области, 18 БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.

Что известно о ракетном обстреле Белгорода 22 февраля

Около 14 часов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ в Белгороде.

«Коммерческий объект атакован беспилотником ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждены фасад и остекление. Посечен осколками автомобиль. Все оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

В Сети назвали объект, попавший под удар, — это был торговый центр «Кедр», расположенный на юге города. В ТЦ выбиты стекла на верхнем этаже, серьезного пожара не было.

Практически одновременно с началом воздушной атаки на Москву ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Гладков заранее предупредил население о ракетной угрозе.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на местах. Идет уточнение информации о последствиях», — сообщил губернатор.

Подробности об ударе неизвестны. Белгородские СМИ и Telegram-каналы отмечают, что повторная атака БПЛА на Белгород продолжается. Местных жителей предупредили о необходимости занять безопасные места.

Гладков сообщил, что в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина в поселке Малиновка Белгородского округа. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.

В Сети назвали атаки ВСУ на территорию России 22 февраля «жалкой» попыткой отомстить за массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Киева минувшей ночью.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

