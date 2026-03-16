На Москве-реке создадут искусственную волну для поисков пропавшего ребенка

Спасатели создадут на Москве-реке искусственную волну для поиска последнего ребенка из числа пропавших в Звенигороде, сообщил ТАСС источник в штабе поисковой операции. По словам собеседника агентства, для этих целей будут задействованы аэролодки.

Принято решение с помощью аэролодок создать искусственную волну для поиска третьего ребенка, — сказал источник.

Параллельно с этим 16 марта начнется осмотр реки с моста, а также продолжатся погружения водолазов. К работе планируют привлечь кинологов, которые обследуют береговую линию.

Ранее, 14 марта, водолазы обнаружили тело второго ребенка, пропавшего в Звенигороде. Представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что тело мальчика нашли около 7 км от предполагаемого места провала под лед.

Днем 7 марта 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет ушли гулять в микрорайоне Восточный, где протекает Москва-река, и перестали выходить на связь. Позднее на берегу обнаружили головной убор одного из пропавших. Еще через некоторое время водолазы нашли одного из мальчиков в 800 м от места падения с края ледяного покрова реки.