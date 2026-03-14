В Звенигороде нашли тело второго пропавшего ребенка МЧС: тело второго пропавшего ребенка в Звенигороде обнаружили в семи км от места

Водолазы обнаружили тело второго ребенка, пропавшего в Звенигороде, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что тело мальчика нашли около семи км от предполагаемого места провала под лед.

В Звенигороде в результате поисков детей водолазы обнаружили тело второго погибшего, — сказано в сообщении.

Следователи назначат экспертизы для установления точной причины смерти ребенка. Поиски третьего подростка продолжаются.

Тем временем появилась информация, что власти Одинцовского округа оказывают всю необходимую помощь семьям детей, которые провалились под лед в Звенигороде. Особое внимание уделяется психологической поддержке родственников.

Днем 7 марта 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет ушли гулять в микрорайоне Восточный, где протекает Москва-река, и перестали выходить на связь. Позднее на берегу обнаружили головной убор одного из пропавших. Еще через некоторое время водолазы нашли одного из мальчиков в 800 м от места падения с края ледяного покрова реки.