13 марта 2026 в 12:45

Психологи работают с семьями провалившихся под лед в Звенигороде детей

Фото: МЧС России
Власти Одинцовского округа оказывают всю необходимую помощь семьям детей, которые провалились под лед в Звенигороде, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов в своем Telegram-канале. По его словам, особое внимание уделяется психологической поддержке родственников.

Поисковая операция в Звенигороде продолжается. Спасатели, водолазы и добровольцы продолжают обследование акватории и береговой линии. Семьям оказываем психологическую поддержку. Мы рядом и будем помогать столько, сколько потребуется, — отметил он.

Ранее в Звенигороде обнаружили тело второго пропавшего ребенка. Поиски ведутся круглосуточно. За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тыс. кв. м Москвы-реки. Также в поиске задействованы БПЛА, они проверили 31 км акватории и берегов. Поиски продолжались, несмотря на нулевые шансы найти детей живыми.

