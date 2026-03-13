Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 13:51

Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью

CNBC сообщил о росте спроса на российскую нефть после ослабления санкций США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Покупатели из разных стран мира выстраиваются в очередь за российскими энергоносителями спустя всего несколько часов после ослабления санкций США, сообщил телеканал CNBC. Американский Минфин снял ограничения с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.

По мнению журналистов телеканала, российская нефть начала «привлекать толпы желающих» ее приобрести. Правительство Таиланда уже заявило о готовности к переговорам по поводу закупки топлива. Япония также рассматривает такую возможность, а Индия выразила намерение воспользоваться послаблением американских санкций.

Ранее сообщалось, что США исключили из санкций танкеры, перевозящие 19 млн баррелей российской нефти и 310 тыс. тонн нефтепродуктов. Эти грузы находятся на 25 судах. Танкеры с нефтью Sokol находятся у Китая, а с Urals — в Аравийском море. Некоторые суда указывают Сингапур или Малайзию как возможные пункты назначения.

До этого сообщалось, что Бангладеш попросила США разрешить ей покупку российской нефти. При этом диппредставитель республики в РФ Камрул Ахсан сообщал, что страна давно пытается договориться об импорте российской нефти.

