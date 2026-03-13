Лукашенко опроверг популярный миф о ценах на энергию из-за Ближнего Востока Лукашенко не нашел выгоды в росте цен на энергоносители из-за Ближнего Востока

Рост цен на энергоносители из-за кризиса на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе не принесет выгоды, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, в будущем игроков рынка ожидает сильная инфляция.

Выгоды здесь не будет. Если у кого-то будет, то это на короткий промежуток времени. А дальше пойдет накручиваться. И инфляция будет раскручиваться, — уточнил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что США и Израиль не смогли добиться ни одной из своих целей в Иране. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали свергнуть власть в Тегеране, а также лишить страну ядерной программы.

До этого сообщалось, что покупатели из разных стран мира выстроились в очередь за российскими энергоносителями спустя всего несколько часов после ослабления санкций США Американский Минфин снял ограничения с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Правительство Таиланда уже заявило о готовности к переговорам по поводу закупки топлива. Япония также рассматривает такую возможность, а Индия выразила намерение воспользоваться послаблением американских санкций.