«Заплатили за это деньги»: Лукашенко объяснил, как Белоруссия получила «Орешник» Лукашенко: Белоруссия купила у России ракетный комплекс «Орешник»

Минск получил новейший ракетный комплекс «Орешник», купив его у Москвы, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые передает агентство БелТА, сделка состоялась при личном содействии главы РФ Владимира Путина.

Лукашенко отметил, что, несмотря на высокую стоимость вооружения, Минск оплатил покупку. При этом президент исключил возможность применения комплекса против целей на территории Украины или других стран.

Заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие. И что, я же не считаю законной целью какую-то украинскую батарею под Киевом. Даже польскую и немецкую. Даже если они на нас нацелены, — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал глупостью заявления Украины о том, что комплекс «Орешник» в республике можно считать законной целью для НАТО. При этом он призвал не провоцировать Минск на применение оружия. Глава государства предупредил, что у Белоруссии есть чем ответить на угрозы.