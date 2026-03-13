Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств PCN: снотворные не всегда негативно влияют на дыхание у людей с апноэ сна

Снотворные средства не всегда негативно влияют на дыхание у людей с обструктивным апноэ во время сна, передает Psychiatry and Clinical Neurosciences (PCN). Это противоречит ранее существовавшим мифам.

Обструктивное апноэ во время сна — частое расстройство, при котором во сне блокируются дыхательные пути, что вызывает снижение уровня кислорода и частые пробуждения. У многих пациентов также есть бессонница.

Специалисты изучили 12 препаратов для улучшения сна на основе 32 рандомизированных клинических испытаний, оценивая их влияние на структуру сна, дыхание и переносимость терапии. Исследования продемонстрировали, что большинство препаратов не оказывали значительного негативного влияния на основные параметры дыхания. Однако отдельные средства могли действовать по-разному. Так, темазепам был ассоциирован с уменьшением уровня кислорода во время сна.

Сомнолог Дмитрий Яковлев сообщил, что сбитый режим сна может иметь серьезные последствия для здоровья. По его словам, нарушение биологических ритмов повышает риск развития болезни Альцгеймера. Это происходит из-за нарушения работы лимфатической системы мозга, которая очищает его от токсинов.