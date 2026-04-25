25 апреля 2026 в 13:37

Нарколог раскрыл, каким напитком нельзя запивать снотворное

Нарколог Тюрин: снотворное и алкогольные напитки несовместимы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Снотворное нельзя пить вместе с алкоголем, заявил Lenta.ru нарколог Андрей Тюрин. Он пояснил, что их смешивание может повлиять на мозг как несколько таблеток, принятых одновременно.

Одна таблетка снотворного и бокал вина могут повлиять на мозг как несколько таблеток, принятых одновременно, — сказал Тюрин.

Врач рассказал, что этанол в алкоголе и вещества в снотворных усиливают активность ГАМК-рецепторов — тормозную систему мозга, которая успокаивает нейроны. Тюрин добавил, что одновременный прием снотворного и алкоголя может привести к отключению дыхательного центра и удушью во сне.

Ранее терапевт Шота Каландия заявил, что после приема психотропных, снотворных, противотревожных или антигистаминных препаратов нельзя водить машину — эти лекарства ухудшают скорость психомоторных реакций. По его словам, опасность потери концентрации также представляют некоторые обезболивающие средства.

До этого стало известно, что снотворные средства не всегда негативно влияют на дыхание у людей с обструктивным апноэ во время сна. Это противоречит ранее существовавшим мифам.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

