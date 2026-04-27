В России резко взлетели продажи крепкого алкоголя

Продажи крепких алкогольных напитков в России выросли на 16–36% в первом квартале 2026 года, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные участников алкогольного рынка. Наиболее заметный прирост продемонстрировал ром: российские магазины продали этого напитка на 23,2% больше, чем годом ранее.

Рост также показали сладкие настойки (+20,5%), джин (+16,7%), текила (+24,7%) и особенно аперитивы (+36,2%). При этом виски, который несколько лет был лидером по темпам роста, почти остановился — прирост составил лишь 4%.

Участники рынка связывают эту динамику с несколькими факторами, главный из которых — цена. Январское повышение минимальных розничных цен практически не затронуло ром, текилу и настойки, в то время как виски подорожал значительно.

Кроме того, сыграла роль локализация. Российские аналоги текилы и рома начали активно выпускать позже, чем виски, поэтому они сейчас «догоняют» рынок. Также эксперты отмечают развитие коктейльной культуры — молодежь все чаще готовит напитки дома, а текила и ром подходят для этого идеально.

Ранее в Минздраве сообщили, что Чечня, Ингушетия и Дагестан стали регионами России с самым низким уровнем потребления алкоголя. За март текущего года в Чеченской Республике показатель потребления чистого спирта составил 0,02 литра этанола на душу населения.