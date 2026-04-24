24 апреля 2026 в 03:37

Минздрав назвал самые трезвые регионы России

Чечня, Ингушетия и Дагестан стали лидерами по низкому потреблению алкоголя

Чечня, Ингушетия и Дагестан стали регионами России с самым низким уровнем потребления алкоголя, сообщил РИА Новости Минздрав РФ. По статистике ведомства, за март текущего года в Чеченской Республике показатель потребления чистого спирта составил 0,02 литра этанола на душу населения.

На втором месте стоит Ингушетия. Там потребление алкоголя оценили в 0,62 литра. На третьей строчке оказался Дагестан. Показатель употребления оценивается в 0,91 литра этанола на человека.

Также в число регионов с самым низким потреблением алкоголя вошли Кабардино-Балкарская Республика, где показатель составил 2,14 литра. Далее следуют Карачаево-Черкесская Республика с результатом 2,71 литра и Ставропольский край 3,48 литра.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости увеличить в полтора раза количество россиян, которые придерживаются здорового образа жизни. По его словам, работу в этом направлении следует начать незамедлительно. Он наметил амбициозную траекторию на положительный рост к 2030 году.

