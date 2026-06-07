Шоу «Сокровища императора», сезон 3, выпуск 9: кто ушел 7 июня, конфликты

Сегодня, 7 июня, состоялся новый выпуск третьего сезона шоу «Сокровища императоров». Какие испытания проходили участники, кто покинул проект?

Что было в девятом выпуске шоу «Сокровища императора» 7 июня

В девятом выпуске гонку и борьбу за 10 млн рублей продолжили гимнастки Арина и Дина Аверины (команда — голубые), певица Виктория Дайнеко с супругом Беркели Овезовым (желтые), исполнители Артем Качер и Миша Марвин (зеленые), актер Павел Деревянко вместе со своей супругой Зоей (оранжевые), актриса Яна Кошкина вместе со своей мамой Маргаритой (синие), блогеры Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук (розовые), артистка Екатерина Моргунова и ее двоюродная сестра Кристина Арушанова (фисташковые).

Новый выпуск шоу «Сокровища императора» традиционно начался со стартового испытания. От каждой команды вышел представитель с деревянным держателем и плюшевой пандой — нужно было сбить игрушки соперников, не выходя за пределы круга. Лучше всех справились зеленые. Последними испытание завершили сестры Аверины, получив 20-минутный штраф.

Затем участники двинулись к первой точке маршрута — мосту примерно в 20 км от старта, где их ждала ловушка: многие таксисты путали локацию с похожим мостом.

Первыми до следующего испытания «Посудомойка» добрались Качер и Марвин. Им предстояло вручную отмыть, вытереть и рассортировать 90 грязных тарелок после хот-пота.

Свитки меняли условия: облегчение сокращало работу до 20 тарелок, усложнение увеличивало до 120. Зеленые рискнули взять свиток, им досталось усложнение, и за отведенные 50 минут они не справились, получив 20 минут штрафа.

Сестры Аверины прибыли третьими. Затем в парке прошла лотерея с бонусными конвертами: самый полезный — голосовой помощник — достался синим, розовые получили черную метку и передали ее желтой команде, а последний свиток с облегчением ушел Кошкиным. Штрафные 20 минут, помимо зеленых, также получили голубые и желтые.

Яна Кошкина Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

На следующей точке участников ждало задание «Мей чу»: за семь попыток нужно было молоточком провести шарики через три арки и попасть в финальный колышек. Первыми справились зеленые, хуже всех — Кошкины, они заработали 20-минутный штраф.

В итоге зеленые ударили в гонг первыми, вторыми финишировали Павел и Зоя Деревянко, третьими — Аверины, затем розовые и фисташковые, шестыми — Кошкины, а последними пришли Виктория Дайнеко с мужем.

Второй день испытаний позже всех начали розовые — по итогам первого дня они получили черную кошку от зеленых.

В первом испытании второго дня участники могли выбрать задание «Мао» или «Цзюцзебань». Им нужно было выучить связку из элементов боевого искусства с копьем или цепями и сдать экзамен. Это испытание первыми закончили зеленые, но в дороге до следующей точки маршрута их обогнали голубые и фисташковые.

В финальном испытании «Не та дверь» участники должны были выбрать одну из предложенных карточек, запомнить изображение двери на ней и найти эту реальную дверь в библиотеке. Первыми выполнили задание Аверины.

Кто покинул «Сокровища императора» 7 июня

Добраться до финиша участники могли только на такси. Авериным пришлось продавать шоколадки, чтобы заплатить таксисту, оранжевые и фисташковые устроили гонки на дорогах.

По итогам всех испытаний первыми к финишу пришли Аверины, вторыми — зеленые, третьими — оранжевые, четвертыми — фисташковые, пятыми — розовые, шестыми — желтые, седьмыми — синие.

Шоу «Сокровища императора» 7 июня покинули Яна Кошкина и ее мама Маргарита.

Дина и Арина Аверины Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какие были конфликты в новом выпуске «Сокровищ императора»

На вечернем чаепитие команда розовых попыталась упрекнуть зеленых в том, что они воспользовались свитком, несмотря на то, что Артем Качер говорил, что никогда не будет их брать.

Однако зеленые объяснили свой поступок тем, что сделали это «во имя справедливости». Тогда розовые решили устроить тест-опрос в ироничной форме, спрашивая у других участников: «Как называются люди, которые не держат свое слово?».

На чаепитии была поднята тема конфликта Авериных и Кошкиных, который разгорелся после того, как Маргарита Кошкина задала вопрос гимнасткам о том, почему их называют олимпийскими чемпионками, если официально они ими не являются, а актриса обвинила сестер в невоспитанности за то, что они не поздоровались перед одним из испытаний.

Ведущие предложили синим и голубым помириться. Аверины согласились, а Кошкины пообещали подумать.

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