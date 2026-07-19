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19 июля 2026 в 02:00

Риск под солнцем: какие бьюти-процедуры летом могут обернуться проблемами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Считается, что любые вмешательства в структуру кожи летом нежелательны из-за риска пигментации и повышенной чувствительности. Однако современная косметология предлагает решения, позволяющие поддерживать красоту и здоровье кожи даже в жаркие месяцы. Главное — грамотно подходить к выбору методик и учитывать индивидуальные особенности организма. Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова в беседе с NEWS.ru рассказала, какие процедуры можно делать и летом, а какие нанесут непоправимый вред коже.

Особенности воздействия тепла на кожу

Высокие температуры и активное ультрафиолетовое излучение существенно меняют состояние кожного покрова. В жару усиливается работа сальных желез, повышается потливость, а защитный барьер становится более уязвимым к внешним воздействиям. Именно поэтому некоторые аппаратные методики в летний период могут спровоцировать нежелательные реакции. Важно понимать, что не все процедуры одинаково опасны: одни действительно стоит отложить до осени, другие вполне допустимы при соблюдении определенных условий. Здесь важно оценить все риски, что позволит избежать осложнений и сохранить достигнутый результат.

Безопасные методики для летнего периода

Среди аппаратных процедур немало таковых, которые не только разрешены летом, но и помогают коже справляться с негативным влиянием жары. К ним относятся щадящие технологии, не предполагающие глубокого травмирования эпидермиса.

Один из самых наглядных примеров такого подхода — микротоковая терапия. Слабые электрические импульсы, сопоставимые с естественными токами организма, стимулируют клеточный метаболизм и улучшают микроциркуляцию, благодаря чему кожа быстрее избавляется от излишков жидкости и выглядит более подтянутой. При этом поверхность эпидермиса остается нетронутой: нет ни микроповреждений, ни термического воздействия, способных повысить чувствительность к солнцу. В условиях летнего зноя, когда отечность и тусклый тон становятся частыми спутниками, микротоки помогают вернуть лицу свежесть, не подвергая кожу дополнительным рискам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ультразвуковая чистка действует по схожему принципу бережного преображения. Высокочастотные волны мягко разрыхляют ороговевший слой и высвобождают содержимое пор, не требуя механического давления или жестких скрабирующих частиц. В результате кожа очищается от излишков себума и загрязнений, которые в жару накапливаются быстрее обычного, но при этом не испытывает травматического стресса. Отсутствие покраснений и микротрещин делает эту процедуру особенно уместной летом.

LED‑терапия — еще один способ поддерживать кожу без вмешательства в ее целостность. Световые волны разной длины целенаправленно решают конкретные задачи: красный спектр мягко активизирует выработку коллагена, синий — снижает активность бактерий, провоцирующих воспаления. Поскольку методика не нагревает ткани и не нарушает барьерных функций, она остается безопасной даже при активном солнце. В сочетании с грамотным уходом LED‑воздействие помогает коже сохранять ровный тон и устойчивость к внешним раздражителям, не требуя длительного восстановления.

Риски и противопоказания

А вот агрессивные методики, предполагающие повреждение верхнего слоя эпидермиса, могут привести к стойкой гиперпигментации или длительному восстановлению.

Гиперпигментация — это, пожалуй, самое частое и сложное последствие. После процедуры кожа травмирована, ее защитный барьер временно ослаблен. Ультрафиолетовые лучи дополнительно стимулируют меланоциты (клетки, вырабатывающие пигмент), и в ответ на воспаление кожа может начать активно и неравномерно вырабатывать меланин. В результате появляются темные пятна, которые порой сохраняются долго и требуют сложного и длительного лечения (пилинги, лазерные методики, осветляющие средства).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особенно опасны в летний период процедуры с выраженным термическим эффектом или глубоким воздействием на ткани. Противопоказания также включают склонность к образованию келоидных рубцов, наличие активных воспалений или недавно полученный загар. Именно поэтому решение о проведении аппаратных процедур летом должно приниматься исключительно на основании рекомендаций врача-косметолога. Специалист учитывает не только тип кожи и ее текущее состояние, но и образ жизни пациента, включая планируемые поездки и интенсивность пребывания на солнце. Правильно подобранный протокол включает не только саму процедуру, но и комплекс мер по подготовке и восстановлению кожи. Такой подход минимизирует риски и позволяет добиться желаемого эффекта без ущерба для здоровья.

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