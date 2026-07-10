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10 июля 2026 в 07:00

Косметолог ответила, что лучше использовать после солнечного ожога

Косметолог Мухина: прохладные компрессы помогут при солнечном ожоге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Холодные компрессы помогут эффективно оказать первую помощь при солнечных ожогах, заявила NEWS.ru косметолог Марият Мухина. По ее словам, также можно использовать средства с содержанием гиалуроновой кислоты.

При солнечном ожоге помогут прохладные компрессы в виде специальных средств, содержащих пантенол. Охлаждение льдом или холодной водой позволит избежать проникновения тепловой травмы внутрь дермы и мягких тканей. Реже необходимы специальные средства с содержанием стерильного глицерина, церамидов (для восстановления), аллантоина (для успокоения кожи) и гиалуроновой кислоты (для увлажнения). Хорошо подойдут гель алоэ вера без добавок и консервантов, а также препараты против воспаления: нестероидные противовоспалительные средства, — поделилась Мухина.

Она подчеркнула, что после ожога необходимо беречь кожу от повторного воздействия солнечных лучей. По словам врача, при появлении признаков инфекции, таких как усиление боли, покраснение, выделение гноя или повышение температуры, нужно обратиться к врачу. Также она отметила, что при ожоге II степени с образованием пузырьков не следует их самостоятельно прокалывать.

Ранее врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе предупредила, что людям со множеством родинок следует избегать длительного пребывания на солнце, включая пляжи и солярии. По ее словам, главная угроза не в самом солнечном свете, а в сильном ультрафиолетовом излучении.

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