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15 июля 2026 в 11:58

Врач объяснила, почему маски с чаем не уберут отеки навсегда

Врач Шухман: маски с чаем дают лишь временный эффект

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Маски и другие примочки на основе чая не могут убрать отеки навсегда, так как дают лишь временный эффект, рассказала врач-дерматолог косметолог Елизавета Шухман. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что размер пор генетически обусловлен.

Важно понимать, что речь идет о временном косметическом эффекте. Размер пор генетически обусловлен, поэтому их невозможно существенно уменьшить с помощью домашних процедур. Кроме того, ледяные компрессы подходят не всем. Людям с чувствительной кожей, куперозом или склонностью к сосудистым реакциям холодовые процедуры могут принести больше вреда, чем пользы, — пояснила специалист.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что зеленые овощи в рационе могут помочь в борьбе с повышенной потливостью летом. Обратный эффект, по ее словам, спровоцируют продукты с кофеином, фастфуд и выпечка.

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