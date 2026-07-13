Врач назвал риски употребления аптечных чаев для похудения

Аптечные чаи для похудения могут усилить раздражение слизистой желудка при проблемах с ЖКТ, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он отметил, что такие напитки противопоказаны при язве и гастрите.

Специалист объяснил, что людям с болезнями сердца стоит избегать таких напитков из-за риска аритмии и учащенного сердцебиения, а при проблемах с почками мочегонные компоненты дополнительно нагружают орган. Опасны чаи и для пациентов с заболеваниями печени — есть риск развития токсического гепатита.

Белоусов подчеркнул, что аптечные чаи для похудения малоэффективны. По его словам, заметного результата с их помощью добиться не получится: эффект от таких чаев умеренный и возможен лишь в комплексе с диетой и физической активностью.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что злоупотребление водой во время похудения нагружает почки и в целом вредит здоровью. Другой ошибкой в борьбе с отеками и лишним весом она назвала бесконтрольный прием мочегонных средств.