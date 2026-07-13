Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 11:46

Врач назвал риски употребления аптечных чаев для похудения

Врач Белоусов: чай для похудения может усилить раздражение слизистой желудка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аптечные чаи для похудения могут усилить раздражение слизистой желудка при проблемах с ЖКТ, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он отметил, что такие напитки противопоказаны при язве и гастрите.

Специалист объяснил, что людям с болезнями сердца стоит избегать таких напитков из-за риска аритмии и учащенного сердцебиения, а при проблемах с почками мочегонные компоненты дополнительно нагружают орган. Опасны чаи и для пациентов с заболеваниями печени — есть риск развития токсического гепатита.

Белоусов подчеркнул, что аптечные чаи для похудения малоэффективны. По его словам, заметного результата с их помощью добиться не получится: эффект от таких чаев умеренный и возможен лишь в комплексе с диетой и физической активностью.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что злоупотребление водой во время похудения нагружает почки и в целом вредит здоровью. Другой ошибкой в борьбе с отеками и лишним весом она назвала бесконтрольный прием мочегонных средств.

Читайте также
Раскрыто, дефицит каких витаминов наблюдается у 80% россиян
Здоровье/красота
Раскрыто, дефицит каких витаминов наблюдается у 80% россиян
Магнитные бури сегодня, 13 июля: что завтра, апатия, головные боли, стресс
Космос
Магнитные бури сегодня, 13 июля: что завтра, апатия, головные боли, стресс
Не спешите заваривать липу: простой секрет, который раскрывает весь аромат цветков
Общество
Не спешите заваривать липу: простой секрет, который раскрывает весь аромат цветков
Почему нельзя заваривать чайный пакетик повторно — опасность для здоровья и настоящая альтернатива листового чая
Общество
Почему нельзя заваривать чайный пакетик повторно — опасность для здоровья и настоящая альтернатива листового чая
Отвар петрушки: для чего используется и как он меняет тело
Семья и жизнь
Отвар петрушки: для чего используется и как он меняет тело
Здоровье
чаи
похудение
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разработавший культовые BMW автодизайнер получил российский паспорт
Экс-директора ГПЗ-10 осудили за хищения миллиардов
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» прошел в Москве
В США заявили о смерти «заклинателя Трампа»
Раскрыто состояние пострадавших при обрушении моста в Приморье
Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году
Стало известно, повлияют ли санкции на работу VK и МАКСа
Пономарев назвал фаворита матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июля: где можно заправиться
ВС России разбомбили пункты дислокации ВСУ
Песков оценил открытие российского павильона на Венецианской биеннале
Песков раскрыл позицию Кремля по данным о покушении на Трампа
ЕС ввел санкции против национальной соцсети
В Госдуме ответили, на что повлияет повышение возраста молодежи
«Можно аплодировать»: сенатор о планах Азербайджана выйти из Совета Европы
Песков переадресовал вопрос о судоходстве в Азовском море в Минтранс
«Получает всю информацию»: Песков раскрыл, что лично контролирует Путин
Биолог ответила, какие консервы нельзя употреблять
Масалитин назвал фаворита полуфинального матча ЧМ-2026 Франция — Испания
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.