Не спешите заваривать липу: простой секрет, который раскрывает весь аромат цветков

Липовый цвет многие заготавливают для чая, но не все знают, что от правильного сбора и сушки напрямую зависят вкус и аромат напитка. Несколько простых правил помогут сохранить максимум полезных веществ и наслаждаться душистым чаем всю зиму.

Собирать липу лучше во время цветения, пока цветки свежие и не начали осыпаться. Выбирайте только чистые и здоровые соцветия, растущие вдали от дорог и промышленных объектов.

Сушить липовый цвет можно на воздухе, разложив тонким слоем на ткани или бумаге в тени. Для равномерного высыхания цветки периодически переворачивают. Если времени мало, подойдет духовка, разогретая до 40–50 градусов. При этом дверцу лучше оставить слегка приоткрытой. Готовое сырье должно оставаться ароматным и легко ломаться.

Для чая возьмите 1-2 чайные ложки сушеного липового цвета на чашку. Залейте водой температурой 80–90 градусов и настаивайте под крышкой 5–10 минут.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что правильно высушенная липа дает гораздо более насыщенный аромат. Для хранения лучше использовать стеклянные банки с плотной крышкой и держать их в темном месте — так заготовка дольше сохранит свои свойства.

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