Земля ожила без навоза и вони: подсыпала 4 ложки — и грядки стали как после санатория

После нескольких сезонов посадок почва устает: становится плотной, бедной и «не кормит» растения. Необязательно везти навоз с его запахом и сорняками — есть тихая и недорогая замена. Пара простых компонентов возвращает земле структуру и питание без лишней суеты.

Основа — смесь сушеных дафний и горчичного жмыха в равных частях. Дафнии — это кладовая микроэлементов: азот, фосфор, калий и еще целый набор полезных веществ. В почве они быстро разлагаются и «кормят» микрофлору. Жмых улучшает структуру, работает как источник гумуса и заодно отпугивает вредителей благодаря эфирным маслам.

Норма простая: 4–5 столовых ложек на квадратный метр. Смесь можно заделать при перекопке или добавить прямо в лунки перед посадкой — удобно, если опоздали с подготовкой.

Плюсы заметны сразу: земля рыхлее, без запаха, меньше сорняков и болезней. И по деньгам это в разы выгоднее навоза, а результат — не хуже, а часто и лучше.

