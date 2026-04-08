Этих сортов капусты слизни боятся как огня: посадите — и забудьте о дырявых кочанах

Слизни — настоящее бедствие для капусты, способное за ночь превратить нежные кочаны в решето. Однако есть сорта, которые эти вредители обходят стороной благодаря природной защите.

Речь идет о позднеспелых гибридах с плотными листьями и сильным восковым налетом. Секрет устойчивости в том, что восковой слой делает поверхность листьев гладкой и скользкой, что затрудняет передвижение моллюсков, а также содержит вещества, неприятные для них на вкус.

К числу лучших относятся гибриды «фундакси» и «фьюрис» — их плотные кочаны практически не повреждаются слизнями и гусеницами, а также прекрасно хранятся всю зиму. Среди проверенных сортов также выделяются «колобок» с тугими 5-килограммовыми кочанами, который после небольшой выдержки теряет легкую горчинку и становится сладким, а также «аммон», «атрия» и «галакси» — все они имеют твердую структуру и высокую лежкость. Этих сортов слизни боятся как огня. Кочаны будут плотные и не дырявые.

Ранее сообщалось, чем и когда подкормить клубнику весной, чтобы была сладкая и крупная.