08 апреля 2026 в 06:45

Этих сортов капусты слизни боятся как огня: посадите — и забудьте о дырявых кочанах

Слизни — настоящее бедствие для капусты, способное за ночь превратить нежные кочаны в решето. Однако есть сорта, которые эти вредители обходят стороной благодаря природной защите.

Речь идет о позднеспелых гибридах с плотными листьями и сильным восковым налетом. Секрет устойчивости в том, что восковой слой делает поверхность листьев гладкой и скользкой, что затрудняет передвижение моллюсков, а также содержит вещества, неприятные для них на вкус.

К числу лучших относятся гибриды «фундакси» и «фьюрис» — их плотные кочаны практически не повреждаются слизнями и гусеницами, а также прекрасно хранятся всю зиму. Среди проверенных сортов также выделяются «колобок» с тугими 5-килограммовыми кочанами, который после небольшой выдержки теряет легкую горчинку и становится сладким, а также «аммон», «атрия» и «галакси» — все они имеют твердую структуру и высокую лежкость. Этих сортов слизни боятся как огня. Кочаны будут плотные и не дырявые.

Читайте также
Вот это уха, ну вы даете: северный рецепт, от которого гости просто обалдеют
Общество
Вот это уха, ну вы даете: северный рецепт, от которого гости просто обалдеют
Пышный кулич на Пасху: можно на сухих или свежих дрожжах — нежное тесто на сливочном масле
Общество
Пышный кулич на Пасху: можно на сухих или свежих дрожжах — нежное тесто на сливочном масле
Родителям объяснили, как защитить ребенка от бытовых угроз
Здоровье/красота
Родителям объяснили, как защитить ребенка от бытовых угроз
Названы самые безопасные страны для путешествия мамы с ребенком
Общество
Названы самые безопасные страны для путешествия мамы с ребенком
Никакой возни, а красота неземная: белое облако с сотней цветков, от которого не оторвать взгляд
Общество
Никакой возни, а красота неземная: белое облако с сотней цветков, от которого не оторвать взгляд
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы будем рядом»: Трамп сделал громкое заявление о будущем Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 апреля: инфографика
Биохимик рассказала, до какого часа прием кофе будет безопасен для сна
ПВО уничтожила более 70 украинских дронов над Россией за ночь
Москвичам рассказали, какой будет погода 8 апреля
«Колоссальная слабость»: Дмитриев подвел итоги иранского кризиса для Европы
В ГД разъяснили новые правила учета криптокошельков на иностранных биржах
Власти раскрыли дату прощания с погибшей учительницей в Пермском крае
Сотрудник брянского предприятия был ранен при атаке дронов-камикадзе ВСУ
Россиянам рассказали о необходимом условии для перерасчета платы за ЖКУ
Стало известно о десятках россиян, находящихся в итальянских тюрьмах
Россиянам рассказали, какие блюда и напитки должны быть на столе в Пасху
Зоопсихолог перечислила признаки счастливой кошки
Родителям объяснили, как защитить ребенка от бытовых угроз
ВВС Израиля продолжают удары по Ирану после объявления перемирия
Россиянкам рассказали, почему пасхальный кулич стоит готовить дома
Названы самые безопасные страны для путешествия мамы с ребенком
Названо самое популярное нарушение россиян на дороге в 2026 году
«Ураган» разнес командный пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 апреля
Иран объявил о свободном проходе через Ормузский пролив
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

