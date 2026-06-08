Посадите эту розовую жемчужину — и каждое лето ваш сад будут украшать яркие помпончики

Посадите эту розовую жемчужину — и каждое лето ваш сад будут украшать яркие помпончики

Армерия приморская розовая — это многолетнее растение, которое образует плотные подушковидные куртины высотой 15–25 см. Она засухоустойчива, практически не болеет, не поражается вредителями и не требует укрытия на зиму.

В пору цветения, которая начинается в мае и продолжается до 70 дней, каждая розетка выбрасывает до 10–15 цветоносов, увенчанных плотными шаровидными соцветиями из множества мелких ярко-розовых цветков, парящих над зеленью, как розовое облако. При своевременной обрезке отцветших побегов возможно повторное цветение осенью.

Она растет на самых бедных супесчаных и каменистых почвах, предпочитает кислый грунт и совершенно не выносит застоя воды.

Уход минимален: достаточно посадить ее на самом солнечном месте с хорошим дренажем, раз в 3-4 года делить разросшиеся куртины для омоложения и после цветения удалять засохшие цветоносы.

Посадите эту розовую жемчужину — и каждое лето ваш сад будет украшать нежный, долгоцветущий ковер без лишних хлопот.

Ранее были названы компактные многолетники: растут кустиками до 50 см, не расползаются по участку.