Компактные многолетники: растут кустиками до 50 см, не расползаются по участку

Если вы хотите, чтобы клумбы выглядели аккуратно, а растения не захватывали соседнюю территорию, выбирайте многолетники, которые от природы растут компактными кустами до 50 см.

Астра кустарниковая: сорта Pink Lace, Peter Pan и Diana формируют плотные шаровидные кустики высотой 30–50 см, которые с августа до октября полностью скрываются под шапками розовых, сиреневых или белых соцветий.

Кореопсис мутовчатый Zagreb создает идеальный золотистый шар высотой 30–40 см, усыпанный яркими цветками-звездочками с июня по сентябрь. Молочай многоцветный — еще один компактный красавец до 50 см, который меняет наряд за сезон: весной цветет желтыми зонтиками, а к осени листва становится пурпурно-красной.

Для переднего плана идеален колокольчик карпатский: его кустики высотой 25–30 см с июня по сентябрь усыпаны крупными нежно-голубыми или белыми колокольчиками. Эхинацея пурпурная дает плотный куст диаметром около 50 см и цветет крупными розовыми ромашками с середины июля до сентября.

Все эти растения зимуют без укрытия, не требуют частого деления. Посадите их один раз — и они будут радовать вас аккуратными цветущими кустами долгие годы без лишних хлопот.

Общество
цветы
растения
многолетники
Дарья Иванова
