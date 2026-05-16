5 сортов герани, которые цветут все лето, не требуют полива и подкормок — список для ленивого сада

Садовая герань (журавельник) — это многолетник, цветение которого напоминает кружевное облако из многочисленных пятилепестковых цветков, парящих над ажурной резной листвой.

Один куст способен давать до нескольких десятков цветоносов, а такие сорта, как Rozanne и Jolly Bee, буквально усыпаны бутонами с июня по октябрь, цветя непрерывно более четырех месяцев.

Уникальность садовой герани в том, что она декоративна весь сезон: весной радует пышной зеленью, летом — обильным цветением, а осенью листва приобретает багряные и золотистые оттенки.

Самые устойчивые сорта, с которыми не надо бегать с лейками и подкормками: Rozanne (сине-фиолетовая, цветет до заморозков), Jolly Bee (почти полгода без перерыва), Johnson's Blue (голубая классика, быстро разрастается), Patricia (ярко-розовая, эффектная), а также кроваво-красная Striatum (цветет волнами все лето).

Эти герани растут на солнце и в полутени, на любых почвах, зимуют без укрытия до -40 °C и живут на одном месте до 15 лет без пересадки. Чтобы защитить от болезней, не загущайте посадки и обеспечьте хороший дренаж.

