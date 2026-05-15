15 мая 2026 в 15:35

Не поливаю, не укрываю — этот многолетник растет сам на песке и камнях, а цветет облаком до октября. Цветок — вечный ковер для сада

Фото: D-NEWS.ru
Алиссум многолетний (бурачок) — это растение-трудяга, которое заслуживает места в каждом цветнике. Бросьте семена в мае — и в июне сад украсят пышные, медоносные купола из сотен мелких цветков-звездочек, собранных в плотные кисти.

Окраска варьируется от белоснежной и кремовой до лиловой, фиолетовой и розовой. Высота растения — всего 15–25 см, зато в диаметре куст разрастается до 40–50 см, создавая эффект цветущего облака. Цветение продолжается с июня до самых заморозков, а если обрезать увядшие соцветия, то волна повторяется.

Алиссум засухоустойчив, предпочитает солнечные места и легкие, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды. Многолетник обладает высокой зимостойкостью (зона 4, до -34 °C) и не требует укрытия. Прекрасно подходит для бордюров, альпийских горок, подвесных кашпо и как почвопокровное растение. Аромат алиссума привлекает пчел и бабочек, а также отпугивает некоторых вредителей.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Мария Левицкая
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
