Не поливаю, не укрываю — этот многолетник растет сам на песке и камнях, а цветет облаком до октября. Цветок — вечный ковер для сада

Алиссум многолетний (бурачок) — это растение-трудяга, которое заслуживает места в каждом цветнике. Бросьте семена в мае — и в июне сад украсят пышные, медоносные купола из сотен мелких цветков-звездочек, собранных в плотные кисти.

Окраска варьируется от белоснежной и кремовой до лиловой, фиолетовой и розовой. Высота растения — всего 15–25 см, зато в диаметре куст разрастается до 40–50 см, создавая эффект цветущего облака. Цветение продолжается с июня до самых заморозков, а если обрезать увядшие соцветия, то волна повторяется.

Алиссум засухоустойчив, предпочитает солнечные места и легкие, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды. Многолетник обладает высокой зимостойкостью (зона 4, до -34 °C) и не требует укрытия. Прекрасно подходит для бордюров, альпийских горок, подвесных кашпо и как почвопокровное растение. Аромат алиссума привлекает пчел и бабочек, а также отпугивает некоторых вредителей.

