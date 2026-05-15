Раскрыт смысл идеи встроить кнопку медиации в цифровые сервисы закупок

Внедрение кнопки медиации в сервисах закупок способно приносить бизнесу до 30 млрд рублей экономии ежегодно, заявил NEWS.ru вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, эта инициатива также ускорит разрешение контрактных споров.

Если кнопка обращения к медиатору позволит перевести в переговорную процедуру хотя бы каждое десятое дело из числа договорных споров, арбитражные суды могут получать примерно на 90 тыс. обращений меньше ежегодно. Денежный масштаб тоже заметный. При средней сумме иска около 2 млн рублей одна госпошлина составляет около 85 тыс. рублей, а вместе с расходами на юристов, подготовку позиции, переписку, участие в заседаниях минимальная нагрузка сторон может достигать примерно 335 тыс. рублей на одно дело. В год это дает около 30 млрд рублей расходов, которые можно снять с бизнеса, заказчиков и бюджетных проектов еще до суда, — поделился Хрулев.

Он подчеркнул, что в случае конфликта между заказчиком и поставщиком процесс обычно развивается по единой схеме. По словам эксперта, сначала выдвигается претензия, затем следует подача иска, после чего начинаются долгие месяцы судебных разбирательств, экспертиз, заседаний и взаимных обвинений. Юрист пояснил, что за это время контракт оказывается замороженным, а первоначальная проблема зачастую так и остается нерешенной.

Если спор возникает по ремонту двора, поставке оборудования, обслуживанию лифта, уборке, благоустройству или коммунальной услуге, задержка бьет по жителям. Подрядчик теряет деньги, заказчик получает риск срыва сроков, юристы готовят материалы для суда, бюджет несет лишнюю нагрузку, а люди ждут результата там, где вопрос можно было решить переговорами раньше. Кнопка обращения к медиатору должна появляться уже после заключения контракта, когда у сторон есть взаимные обязательства. Любая сторона сможет нажать ее и заявить о желании привлечь стороннего переговорщика, — заключил Хрулев.

