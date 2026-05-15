15 мая 2026 в 16:31

Пособник украинских террористов попал на миллиарды по иску «Газпрома»

Первый Западный окружной военный суд частично удовлетворил иск компании «Газпром переработка» на 4,5 млрд рублей к участнику организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Руслану Ижерскому, сообщает 78.ru. Помимо этого, осужденный выплатит штраф в размере 500 тыс. рублей.

Суд признал Ижерского виновным по четырем статьям, включая госизмену, и приговорил к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет из назначенного срока он проведет в тюрьме, оставшиеся 15 — в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения ему предстоит провести два года под ограничением свободы.

По данным следствия, в 2024 году мужчина планировал серию диверсий на энергетических объектах Санкт-Петербурга. Его задержали сотрудники ФСБ России, после чего суд заключил его под стражу.

Ранее в пресс-службе судебной системы Курской области сообщили, что уроженца Свердловской области Александра Пустрашова осудили на 19 лет колонии за госизмену. Судья счел фигуранта виновным в предоставлении сведений зарубежной разведке.

Кроме того, Управление ФСБ РФ по ДНР задержало жительницу Мариуполя, подозреваемую в госизмене. Следствие полагает, что гражданка передавала украинским разведорганам данные о расположении частей российской армии в границах Мариупольского муниципального округа.

