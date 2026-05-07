Россиянина посадили в СИЗО из-за переданного аккаунта в соцсети

Жителя Сургута арестовали по делу о содействии терроризму за переданный аккаунт

Жителя Сургута 1989 года рождения заключили под стражу по обвинению в содействии террористической деятельности, сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное управление СКР. Решение об аресте принял суд в Ханты-Мансийском автономном округе.

По версии следствия, обвиняемый поддерживал переписку в социальной сети с представителем террористической организации и разделял его взгляды. Следователи считают, что по просьбе собеседника мужчина передал ему свою учетную запись в другом мессенджере. Как утверждают в СКР, впоследствии этот аккаунт использовался участниками террористической организации в качестве средства связи.

Ранее в управлении Следственного комитета России по региону сообщили, что в Оренбурге завершено расследование дела 16-летнего подростка, который за денежное вознаграждение поджег станцию сотовой связи и попытался склонить знакомых к участию в запрещенной организации. Школьника обвиняют в совершении теракта и участии в деятельности террористической организации.

До этого в Курганской области двум несовершеннолетним предъявили обвинение в совершении теракта путем поджога железнодорожного оборудования. Фигурантами дела стали 15-летний и 17-летний жители региона. По версии следствия, в октябре 2025 года оба подростка вступили в преступный сговор с неустановленным лицом через Telegram.