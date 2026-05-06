Российского школьника будут судить за терроризм В Оренбурге 16-летнего подростка будут судить за поджог сотовой вышки

В Оренбурге завершено расследование дела 16-летнего подростка, который за денежное вознаграждение поджег станцию сотовой связи и попытался склонить знакомых к участию в запрещенной организации, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Школьника обвиняют в совершении теракта и участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, юноша через переписку в мессенджере договорился с неустановленными кураторами и согласился пойти на преступление за 25 тыс. рублей. Вечером 2 июня 2025 года он пришел к базовой станции в Крутом переулке, облил климатический шкаф горючей жидкостью и поджег. Свои действия несовершеннолетний записал на телефон и отправил отчет заказчикам. Также выяснилось, что подросток пропагандировал идеологию запрещенной организации среди одноклассников и знакомых.

Ранее в Курганской области двум несовершеннолетним предъявили обвинение в совершении теракта путем поджога железнодорожного оборудования. Фигурантами дела стали 15-летний и 17-летний жители региона. По версии следствия, в октябре 2025 года оба подростка вступили в преступный сговор с неустановленным лицом через Telegram.