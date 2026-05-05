День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 15:26

Двух подростков обвинили в теракте в Зауралье

В Курганской области предъявили обвинения двум подросткам в поджоге оборудования

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Курганской области двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении теракта путем поджога железнодорожного оборудования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Фигурантами дела стали 15-летний и 17-летний жители региона.

По данным следствия, в октябре 2025 года оба подростка через Telegram вступили в преступный сговор с неустановленным лицом. Целью сговора было совершение теракта.

За обещанное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей несовершеннолетние подожгли железнодорожное оборудование на территории Кургана. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ устанавливают все обстоятельства преступления.

Уже проведены обыски и допросы, а также назначен ряд экспертиз. Личности заказчиков преступления устанавливаются. Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Регионы
Россия
Курганская область
подростки
СК РФ
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
Коц: дроноводы вывели из строя три украинские РЛС в глубоком тылу
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
«Комбикорм и вода через стекловату»: пленный рассказал, что творится в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.