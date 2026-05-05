Двух подростков обвинили в теракте в Зауралье

В Курганской области двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении теракта путем поджога железнодорожного оборудования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Фигурантами дела стали 15-летний и 17-летний жители региона.

По данным следствия, в октябре 2025 года оба подростка через Telegram вступили в преступный сговор с неустановленным лицом. Целью сговора было совершение теракта.

За обещанное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей несовершеннолетние подожгли железнодорожное оборудование на территории Кургана. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ устанавливают все обстоятельства преступления.

Уже проведены обыски и допросы, а также назначен ряд экспертиз. Личности заказчиков преступления устанавливаются. Суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Томской области несовершеннолетний был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги. Суд назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.