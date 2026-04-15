Суд вынес приговор подростку за подготовку теракта на железной дороге

В Томской области несовершеннолетний житель был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда. Представитель закона назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Окружной военный суд осудил несовершеннолетнего жителя Томской области за государственную измену и покушение на совершение террористического акта. <…> Суд с учетом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних назначил П. по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии, — сказано в сообщении.

Ранее военный суд приговорил 34-летнего жителя Костромы к 20 годам лишения свободы за госизмену. Он пытался работать на оборонном предприятии для сбора конфиденциальной информации в пользу украинской террористической организации.

Прежде Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).