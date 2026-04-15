15 апреля 2026 в 05:39

Суд вынес приговор подростку за подготовку теракта на железной дороге

В Томской области суд назначил 6,5 лет подростку за госизмену и попытку теракта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Томской области несовершеннолетний житель был признан виновным в государственной измене и попытке совершения теракта на участке железной дороги, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда. Представитель закона назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Окружной военный суд осудил несовершеннолетнего жителя Томской области за государственную измену и покушение на совершение террористического акта. <…> Суд с учетом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних назначил П. по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии, — сказано в сообщении.

Ранее военный суд приговорил 34-летнего жителя Костромы к 20 годам лишения свободы за госизмену. Он пытался работать на оборонном предприятии для сбора конфиденциальной информации в пользу украинской террористической организации.

Прежде Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).

ВСУ остались без «подпитки» в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 15 апреля
Врач ответила, как отличить аллергию от простуды
Россия вывезла более 600 человек со стройки иранской АЭС «Бушер»
Суд вынес приговор подростку за подготовку теракта на железной дороге
Врач рассказал, как аллергикам чувствовать себя лучше в период цветения
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 апреля
Автоэксперт рассказала о трендах машин будущего
Мясорубка Зеленского: ЕС подписал украинцам смертный приговор
Врач объяснила, почему у женщин появляется «вдовий горб»
Россиянам рассказали о бесплатной пересадке органов
В России раскрыли схему мошенников с фальшивыми надбавками к пенсии
Самолет «Авроры» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока
Россиянка пострадала в ОАЭ после инцидента со сбитым дроном
Вице-президент США высказался о финансировании Украины
Иран начал раскопку ракетных тоннелей после ударов США и Израиля
В Тихом океане удар США по судну привел к гибели четырех человек
Льготы при трудоустройстве: что положено матерям, студентам и многодетным
Аэропорты Пензы и Саратова временно закрыли
Умер московский адвокат и правозащитник Юрий Костанов
«Война и мир» Андреасяна: что не так с фильмом — мнение критиков и зрителей
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
