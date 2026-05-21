21 мая 2026 в 09:29

В школе Томской области запретили носить одежду с иностранными надписями

В школе города Кедрового Томской области учащимся запретили посещать занятия в одежде с иностранными надписями, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Соответствующее решение приняли в администрации учебного заведения, объяснив его борьбой с распространением среди подростков «асоциальных идей».

При этом для вещей с логотипами и названиями известных брендов сделали исключение. В ответ на запрос журналистов о деталях запрета в школе заявили, что вопросы носят «провокационный» характер, а суть решения предложили понять, ознакомившись с текстом приказа.

Ранее эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов заявил, что летние каникулы для учеников невыпускных классов начнутся на пять дней раньше. Отдыхать школьники начнут с 27 мая. Якимов отметил, что единые даты помогут в организации школьных мероприятий, обеспечении мер безопасности и избавят родителей, а также детей от необходимости расстраиваться, что где-то в другой школе каникулы начнутся на день раньше. Теперь же система едина, уточнил он.

