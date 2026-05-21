Азербайджан выделил серьезные ресурсы на восстановление освобожденных территорий

Азербайджан выделил значительные финансовые ресурсы на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий, заявил спецпредставитель президента страны в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые передает Report, в некоторых районах масштабы разрушений были очень велики.

На восстановление и реконструкцию освобожденных территорий уже выделены значительные финансовые ресурсы. <...> Наш подход основывается на одном ключевом принципе: обеспечение жильем должно быть на первом месте, — отметил Гусейнов.

Когда семьи безопасно возвращаются в свои дома, то вновь открываются школы, оживает местная экономика и восстанавливаются социальные связи, уточнил спецпредставитель. Гусейнов добавил, что Баку в процессе реконструкции делает ставку на современное градостроительство, зеленую энергетику, цифровое управление и устойчивую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что заселение освобожденных территорий Азербайджана поддерживается мерами экономического развития, созданием рабочих мест и специальными льготами для бизнеса и инвесторов. Прочная экономическая база — один из ключевых факторов успешного возвращения населения.