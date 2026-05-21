Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 10:09

Азербайджан выделил серьезные ресурсы на восстановление освобожденных территорий

Эмин Гусейнов Эмин Гусейнов Фото: Тапдыг Абдуллаев/PhotoStock
Подписывайтесь на нас в MAX

Азербайджан выделил значительные финансовые ресурсы на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий, заявил спецпредставитель президента страны в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые передает Report, в некоторых районах масштабы разрушений были очень велики.

На восстановление и реконструкцию освобожденных территорий уже выделены значительные финансовые ресурсы. <...> Наш подход основывается на одном ключевом принципе: обеспечение жильем должно быть на первом месте, — отметил Гусейнов.

Когда семьи безопасно возвращаются в свои дома, то вновь открываются школы, оживает местная экономика и восстанавливаются социальные связи, уточнил спецпредставитель. Гусейнов добавил, что Баку в процессе реконструкции делает ставку на современное градостроительство, зеленую энергетику, цифровое управление и устойчивую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что заселение освобожденных территорий Азербайджана поддерживается мерами экономического развития, созданием рабочих мест и специальными льготами для бизнеса и инвесторов. Прочная экономическая база — один из ключевых факторов успешного возвращения населения.

Читайте также
Центр притяжения: Азербайджан стал новой дипломатической столицей мира
Страны СНГ
Центр притяжения: Азербайджан стал новой дипломатической столицей мира
Жителям Казахстана спишут штрафы на миллиарды тенге
Страны СНГ
Жителям Казахстана спишут штрафы на миллиарды тенге
Вместо всех гуляшей и рагу готовлю бугламу из курицы — много овощей, бульона и яркость азербайджанской кухни
Общество
Вместо всех гуляшей и рагу готовлю бугламу из курицы — много овощей, бульона и яркость азербайджанской кухни
Гаджиев объяснил, как власти Азербайджана заселяют освобожденные территории
Страны СНГ
Гаджиев объяснил, как власти Азербайджана заселяют освобожденные территории
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
Мир
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
Страны СНГ
Азербайджан
Баку
Эмин Гусейнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ: Зеленский цинично хвалится перед своими хозяевами терактами в РФ
Россия нарастила импорт одного европейского продукта в шесть раз
Тело популярной певицы выловили в канале
Балицкий: два человека погибли при атаке дронов ВСУ на Запорожскую область
Военный эксперт рассказал о составе ТОФ России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 мая: где сбои в России
Гламурную 25-летнюю женщину обвинили в организации банды подростков-убийц
Обвиняемые в гибели людей в ДТП с детской хоккейной командой избежали тюрьмы
Дипломаты Греции разнесли Киев за атаки на суда в Средиземном море
Мерц выступил за особый статус Украины в Евросоюзе
В Госдуме рассказали, кому начнут выдавать удостоверения ветерана
Юрист напомнила, какие документы нужны для выхода в декрет
В Китае заявили о дипломатическом прорыве после визита Путина в Пекин
В Минобороны рассказали о ходе ядерных учений
Три школьника пострадали при взрыве петарды в одной из школ Прикамья
Маркетолог объяснила, как начать успешный бизнес в 2026 году
В Приднестровье забили тревогу из-за одного решения Молдавии
В Литве оцепенели из-за хаоса при эвакуации на фоне воздушной тревоги
Охранника в здании Минюста арестовали за экстремизм
Косметолог ответила, можно ли летом колоть ботокс
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.