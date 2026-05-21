Росстандарт снял ограничения на продажу китайских грузовиков Shacman

Росстандарт снял принудительный отзыв с китайских 25-тонных самосвалов Shacman SX3258, пишет «Авто Mail» со ссылкой на свой источник. Ведомство приостановило их продажи и импорт еще в феврале 2025 года.

В качестве причины тогда указали несоответствие машин требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Росстандарт выявил у техники проблемы с конструкцией задних противоподкатных и боковых защитных устройств, а также превышение допустимых норм шума.

После этого производитель разработал программу по устранению несоответствий и полностью реализовал ее. Компания ООО «Шакман Моторс» подписала согласование с Росстандартом, и 15 мая все машины, находящиеся под принудительным отзывом, поступили в продажу. Ограничения были наложены на 1996 новых грузовиков.

Ранее в Росстандарте сообщили, что официальный представитель изготовителя автомобилей Geely в РФ ООО «Джили-Моторс» отзывает 17,6 тыс. автомобилей Emgrand в России. В ведомстве отметили, что такое решение принято из-за риска деформации топливного бака.