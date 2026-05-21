21 мая 2026 в 10:45

Росстандарт снял ограничения на продажу китайских грузовиков Shacman

Фото: Zhang Sijie/XinHua/Global Look Press
Росстандарт снял принудительный отзыв с китайских 25-тонных самосвалов Shacman SX3258, пишет «Авто Mail» со ссылкой на свой источник. Ведомство приостановило их продажи и импорт еще в феврале 2025 года.

В качестве причины тогда указали несоответствие машин требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Росстандарт выявил у техники проблемы с конструкцией задних противоподкатных и боковых защитных устройств, а также превышение допустимых норм шума.

После этого производитель разработал программу по устранению несоответствий и полностью реализовал ее. Компания ООО «Шакман Моторс» подписала согласование с Росстандартом, и 15 мая все машины, находящиеся под принудительным отзывом, поступили в продажу. Ограничения были наложены на 1996 новых грузовиков.

Ранее в Росстандарте сообщили, что официальный представитель изготовителя автомобилей Geely в РФ ООО «Джили-Моторс» отзывает 17,6 тыс. автомобилей Emgrand в России. В ведомстве отметили, что такое решение принято из-за риска деформации топливного бака.

Общество
машины
грузовики
автомобили
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
