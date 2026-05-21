21 мая 2026 в 11:18

WP и Белый дом поссорились из-за больного лихорадкой Эбола врача

WP: Белый дом препятствовал возвращению врача с лихорадкой Эбола в США

Администрация Белого дома препятствовала возвращению в США американского врача Питера Стаффорда, заразившегося лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Однако в письме, попавшем в распоряжение издания, представитель Белого дома назвал эти утверждения ложью.

Это абсолютная ложь, и это еще одна причина, почему Washington Post больше не стоит той бумаги, на которой печатается. Главная и единственная забота администрации Трампа — обеспечение здоровья и безопасности американских граждан, — говорится в материале.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что угрозы проникновения лихорадки Эбола в Россию нет. Глава ведомства также уверен, что после пандемии коронавируса люди стали значительно лучше готовы к отражению новых эпидемий.

Кроме того, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на данный момент зарегистрировано свыше 500 предполагаемых заражений лихорадкой Эбола. Инфекция унесла жизни еще 131 человека, уточнил чиновник. В организации встревожены стремительностью и географией распространения вируса.

