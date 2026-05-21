Россиянам рассказали о неочевидном факторе недосыпа Эксперт по товарам для сна Логинова: неправильно выбранная подушка мешает отдыху

Неправильно выбранная подушка снижает качество ночного отдыха, заявила в беседе с Lenta.ru эксперт по товарам для сна Ангелина Логинова. Слишком мягкое или чрезмерное жесткое изделие будет вызывать напряжение в шее.

В первом случае подушка проваливается, не давая опоры, а во втором — создает точки давления и заставляет шею принимать неестественное положение. Для сна на боку требуется более высокая подушка. Чтобы точно подобрать ее высоту, необходимо измерить расстояние от шеи до конца плеча в положении лежа на боку, — подчеркнула Логинова.

Людям, которые спят на спине, подойдет изделие высотой порядка 10 сантиметров, поддерживающее естественный изгиб шеи. А для ночного отдыха на животе лучше приобрести максимально низкую подушку, заключила эксперт.

Ранее сомнолог Наталья Романчук заявила, что высокая температура в комнате может мешать засыпанию. По ее словам, жара нарушает естественный процесс терморегуляции, который важен для сна.