Стало известно о готовности кубанских пляжей к приему туристов

Кондратьев: восемь пляжей Анапы исключили из опасной зоны

В Анапе по решению правительственной комиссии из опасной зоны вывели восемь галечных пляжей — от села Большой Утриш до Высокого берега, рассказал в интервью NEWS.ru глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, пробы воды и грунта, по данным Роспотребнадзора, соответствуют нормам.

По его словам, в прошлом году Кубань посетили 18,1 млн отдыхающих, а с учетом однодневных визитов — еще 8 млн человек. Глава региона подчеркнул, что все прибрежные города активно готовятся к лету, обновляют схемы размещения объектов на пляжах и обучают спасателей. Песчаные пляжи восстанавливают завозом дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см, добавил он.

В конце апреля сообщалось, что в Анапе специалисты приступили к масштабному восстановлению пляжных территорий, пострадавших в результате экологического бедствия у Керченского пролива. Работы по отсыпке песка проводятся поэтапно на четырех наиболее загрязненных участках побережья.