21 мая 2026 в 13:25

Латвийский депутат вступился за русскоязычных и лишился должности

Депутата Рижской думы Росликова лишили мандата после защиты русскоязычных

Депутата Рижской думы Алексея Росликова лишили мандата после его выступлений против дискриминации русскоязычного населения в Латвии. Политик сообщил РИА Новости, что решение объяснили тем, что он поддерживает Россию и Белоруссию, находится на территории этих стран и якобы представляет угрозу национальной безопасности Латвии. Сам депутат считает такие действия незаконными.

Сегодня меня лишили не только мандата депутата, но и поста главы фракции Рижского городского законодательного собрания, — заявил политик.

Политик рассказал, что часть оппозиционных депутатов выступила в его поддержку, несмотря на политические разногласия. Они указывали, что по законам Евросоюза парламентарий имеет право выполнять свои обязанности дистанционно независимо от того, находится ли он в Москве, Белоруссии, Казани или Санкт-Петербурге.

Росликов сообщил, что уже подготовил документы для обращения в суд. Он намерен добиваться запрета на принятие решений против него со стороны Рижской городской думы. Рассмотрение дела ожидается в июне. Политик рассчитывает, что сможет восстановиться в должности.

Ранее бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что латвийский сейм регулярно подготавливает закрытые материалы о якобы существующих угрозах со стороны русскоязычного населения. Подобные документы содержат конфиденциальные сведения и рассматриваются во время закрытых заседаний.

