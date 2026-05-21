21 мая 2026 в 13:50

Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вечером 20 мая в Хабаровском крае обычный бытовой конфликт перерос в уголовное дело о покушении на жизнь. Мужчина попытался расправиться с бывшей избранницей из-за ревности нынешней спутницы. Пострадавшая борется за жизнь, а следователи уже квалифицировали произошедшее по одной из самых тяжких статей УК РФ. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Пьяная ссора

Село Могилевка расположено в районе имени Лазо Хабаровского края. Это небольшой участок земли, где проживает несколько сотен человек. Среди них 35-летний Андрей (имя изменено).

Вечером 20 мая мужчина распивал алкогольные напитки. В квартире находилась его сожительница. Постепенно разговор перешел в ссору, причиной которой стали прежние, уже завершенные отношения мужчины. Не сумев уладить конфликт, мужчина покинул жилище, оставив женщину одну.

Дорога в соседнее село

Вместо того чтобы успокоиться, фигурант направился в свой гараж, откуда забрал гладкоствольное ружье, сел за руль и выехал в сторону поселка Переяславка — туда, где жила его бывшая возлюбленная.

Прибыв на место на автомобиле, 35-летний житель Могилевки увидел в окне дома силуэт. Прицелившись, он произвел выстрел из привезенного оружия в сторону окна, после чего скрылся с места происшествия. Пуля попала в 44-летнюю женщину, находившуюся внутри здания. Ранение оказалось тяжелым: выстрел пришелся в голову.

«В результате произошедшего выстрелом в голову была ранена 44-летняя женщина, находившаяся в доме. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь», — подтвердили в пресс-релизе СКР.

Судя по фотографиями, опубликованным Следственным комитетом, на месте было изъято четыре охолощенных охотничьих патрона. Отдельно сняты два заряженных патрона 12-го калибра с длиной гильзы 70 мм.

Фото: СК РФ

Также на фото от СКР видно двухствольное охотничье ружье с деревянной ложей, кожаный подсумок или патронташ.

Telegram-канал «27ДПС_ЛАЗО» опубликовал фотографии с места происшествия. На кадрах видно панельный многоэтажный дом, одно из окон которого разбито выстрелом. По данным канала, женщина находится в тяжелом состоянии.

Уголовное дело

Вяземский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — доложили в СКР.

Владимир Сахмеев
