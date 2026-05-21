Баку внедрит концепцию «15-минутного города» на освобожденных территориях

Власти Азербайджана внедряют на освобожденных территориях такие подходы, как концепция «15-минутного» и «зеленого» города, заявил представитель Госкомитета по градостроительству и архитектуре республики Рамиль Джахангиров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. Речь идет о практике по формированию районов, в которых вся необходимая инфраструктура расположена в пешей доступности.

Сейчас во всех городах ведется строительство первых жилых кварталов, школ и детских садов. В долгосрочной перспективе мы будем применять полицентрический подход, концепцию «15-минутного города» и стратегии мобильности, — подчеркнул Джахангиров.

На форуме уже был продемонстрирован опыт Канады в сфере городского планирования и развития. Так, модель «15-минутного города» применялась в Торонто и Ванкувере. Кроме того, Канада представила инициативы по обустройству «зеленых крыш», внедрению эффективных систем водоотведения и приспособлению городского хозяйства к экстремальным погодным условиям.

Ранее сообщалось, что Азербайджан выделил значительные финансовые ресурсы на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий. Как уточнил спецпредставитель президента страны в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, в некоторых районах масштабы разрушений были очень велики.