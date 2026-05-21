Россиянин впервые в истории покорил Эверест на одних руках Россиянин Рустам Набиев стал первым, кто смог покорить Эверест на одних руках

Уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который поднялся на вершину Эвереста, используя только руки. В социальной сети он заявил, что вершины в Непале он достиг 20 мая в 08:16 по местному времени.

Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! — заявил Набиев.

В 2015 году Набиев лишился обеих ног после обрушения казармы. Он провел под завалами около семи часов, после чего был госпитализирован. В результате трагедии погибли 24 человека.

Ранее спортсмен уже совершал восхождения на крупные вершины: в 2020 году он поднялся на Эльбрус. Также более трех лет Набиев выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс».

До этого телеведущая и блогер Виктория Боня покорила Эверест, самостоятельно неся баллон с кислородом. В интервью она призналась, что это было тяжело, поскольку 10 килограммов на высоте ощущаются как 20. Неподготовленным людям, отметила Боня, на Эвересте делать нечего.