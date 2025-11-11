Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 18:48

Боня ответила хейтерам после покорения Эвереста

Боня призналась, что сама несла баллон с кислородом при покорении Эвереста

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и блогер Виктория Боня покорила Эверест, самостоятельно неся баллон с кислородом, пишет «Русский пионер». В интервью она призналась, что это было тяжело, поскольку 10 килограммов на высоте ощущаются, как 20. При этом звезда ответила хейтерам, которые отмечали, что за нее «все несли».

Таким людям я бы посоветовала дойти хотя бы до базового лагеря Эвереста — до него идти семь дней, — улыбается телеведущая.

По ее словам, даже нахождение на вершинах причиняет иногда непоправимый вред организму. Неподготовленным людям, отметила Боня, на Эвересте делать нечего. Личные вещи, еду, воду и баллон с кислородом необходимо нести самостоятельно. Историю о том, что «за тебя там все носят» Боня назвала иллюзорной.

Ранее телеведущая похвасталась роскошным ювелирным украшением — кольцом с розовым бриллиантом, о котором давно мечтала. Боня добавила, что не предполагала такое скорое исполнение своего желания. Ведущая отметила, что проговаривала эту мечту знакомым и друзьям, а также в пространство.

