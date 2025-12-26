Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 04:39

«Желчь»: экс-дипломат объяснил злость Зеленского на Рождество

Iltalehti: Зеленский выступил со злой речью из-за неизбежности уступок РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со злобным рождественским обращением из-за нежелания признать неизбежность уступок в пользу России, заявил экс-сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен в интервью газете Iltalehti. Сам дипломат уверен, что Киеву следует готовиться к сложным компромиссам.

В этом контексте понятная желчь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц, — отметил он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз указал, что в рождественском обращении президент Зеленский пожелал смерти неназванному человеку. По словам репортера, глава государства не соответствует христианским ценностям.

Тем временем экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что скандальное рождественское обращение президента Владимира Зеленского указывает на приближающееся поражение ВСУ, политик стремится подготовить украинское население к решениям, которые могут вызвать неодобрение. Для Зеленского критически важно создать такую обстановку, которая бы заставила украинцев поверить: глава государства не хочет принимать решение об отводе войск, но он должен, пояснил Килинкаров.

Украина
Рождество
Владимир Зеленский
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится пожар в своем доме: предупреждение или удача?
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в ситуации с США
В ВСУ расследуют потерю командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Глава Росатома назвал сроки пуска первого блока АЭС в Бангладеш
Юрист объяснил, как работнику добиться выплаты 13-й зарплаты
Вредные советы: врачи развенчали 10 опасных мифов о лечении детей
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
«Это просто блеф»: в Италии заподозрили Зеленского в обмане
Сытно и сочно — новогодний слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой
Спасаем ЖКТ: какую закуску выбрать к водке и чем нельзя закусывать алкоголь
Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке
Украинские мигранты возглавили антирейтинг преступников в США
Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты
Просто и суперсытно — готовим татарский пирог кубете с мясом и картошкой
Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу
Вкусный минтай с луком и сметаной на сковороде: недорогой ужин за полчаса
Стоимость фьючерса на серебро достигла исторического максимума
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
«Желчь»: экс-дипломат объяснил злость Зеленского на Рождество
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.