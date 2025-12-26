Президент Украины Владимир Зеленский выступил со злобным рождественским обращением из-за нежелания признать неизбежность уступок в пользу России, заявил экс-сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен в интервью газете Iltalehti. Сам дипломат уверен, что Киеву следует готовиться к сложным компромиссам.

В этом контексте понятная желчь и негативные чувства отражаются в выборе слов и высказываниях отдельных лиц, — отметил он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз указал, что в рождественском обращении президент Зеленский пожелал смерти неназванному человеку. По словам репортера, глава государства не соответствует христианским ценностям.

Тем временем экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что скандальное рождественское обращение президента Владимира Зеленского указывает на приближающееся поражение ВСУ, политик стремится подготовить украинское население к решениям, которые могут вызвать неодобрение. Для Зеленского критически важно создать такую обстановку, которая бы заставила украинцев поверить: глава государства не хочет принимать решение об отводе войск, но он должен, пояснил Килинкаров.